Житель Хабаровска украл смартфон в клубе и похитил со счета 150 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске полицейские раскрыли кражу денег со счета. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, кража произошла в ночном клубе, злоумышленник похитил телефон у незнакомца и перевел со счета 150 тысяч рублей. Парня поймали, деньги он потратил на развлечения и покупки.

- В полицию обратился житель краевого центра. Со слов потерпевшего, неизвестный в ночном клубе похитил у него сотовый телефон и при помощи мобильного банкинга перевел с расчетного счета порядка 150 тысяч рублей. На следующий день хабаровчанин пришел в кредитное учреждение, чтобы заблокировать карту, и узнал о хищении денег, - рассказали в УМВД.

Причастным к краже оказался 18-летний молодой человек. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь он может лишиться свободы на шесть лет. Сейчас он под подпиской о невыезде.

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