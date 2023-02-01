Хабаровский край показывает динамичный рост по нескольким направлениям экономики Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край продолжает развиваться по многим экономически важным направлениям. За прошлый год в регионе на 20 тысяч человек выросло количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Помимо этого рост отмечается и среди самозанятых. Как сообщает ЦУР Хабаровского края, за год самозанятых стало гораздо больше - рост составил с 24,5 тысячи человек до 45 тысяч.

- У нас сейчас заметен существенный рост по нескольким направлениям. Вот только несколько примеров. Гостиничная индустрия и внутренний туризм получили мощный стимул для развития благодаря финансовой поддержке. Многочисленные преференции для IT-отрасли позволили организовать производство собственных программных продуктов, которые раньше покупали за рубежом, - говорит Андрей Веретенников, советник губернатора Хабаровского края.

Он добавил также, что в регионе не стоит на месте пищевая отрасль. Например, в крае открылись собственные сыроварни. Регион работает также и с другими странами, на экспорт увозят товары в КНР, Корею, Японию, Казахстан, Беларусь и Филиппины.

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