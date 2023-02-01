Власти Хабаровского края обеспечивают безопасность местных жителей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошло заседание под председательством губернатора Михаила Дегтярева и при участии представителей территориальных ведомств и структур. На повестке встречи было подведение итогов прошлого года по обеспечению безопасности населения и постановка задач на этот год.

Для региона характерны чуть ли не все виды природных рисков, в том числе сложная лесопожарная обстановка. В прошлом году по сравнению с 2021 годом количество ЧС уменьшилось в 2,5 раза. Меньше было и техногенных пожаров.

- Нужно делать все, чтобы обеспечить безопасность наших жителей. Это и есть самое главное в работе правительства края и органов местного самоуправления, - сказал Михаил Дегтярев.

Что касается гражданской обороны, в крае предложено увеличить количество бункеров и сирен, для предупреждения ЧС диспетчерские службы оснастить современным оборудованием, а для безопасности на воде организовать на лето больше спасательных постов и сделать пляжи для людей.

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