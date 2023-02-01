В Хабаровской городской Думе состоялось очередное заседание Думы

Депутаты единогласно приняли ряд важных решений. Фото: Хабаровская городская дума

Депутаты консолидированно приняли решение «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Хабаровск». Благодаря принятому решению администрация города продолжит оформление земельного участка на станции Красная речка, на котором в настоящее время производят незаконные захоронения. Оформление земли в муниципальную собственность позволит обеспечить контроль за деятельностью по несанкционированному захоронению.

«Хочу отметить, что сегодня на Думе рассмотрен ряд важных вопросов – это вопросы землепользования, установления границ территории общественного самоуправления, также заслушан отчет о деятельности Молодежной палаты при Хабаровской городской Думе за прошедший год. Важно, что в Хабаровской городской Думе есть молодые помощники, которые принимают активное участие в реализации социально-значимых инициатив. Благодаря опыту депутатов и энергии молодых людей мы достигаем необходимого результата в нашей ежедневной работе – отметил председатель Хабаровской городской Думы Андрей Белоглазов.

В заседании Думы приняли участие полномочный представитель Мэра города в Хабаровской городской Думе, Вице-Мэр, первый заместитель Мэра города по экономическим вопросам Михайловский И.Г., председатель Контрольно-счетной палаты города Буренков А.Е., представитель прокуратуры города, члены Общественной Молодежной палаты при Хабаровской городской Думе