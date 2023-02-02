11-классники Хабаровского края написали итоговые сочинения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае проходят предварительные экзамены для старшеклассников, которые в этом году окончат школу. Итоговые сочинения написали 237 учеников 11 класса, еще четыре выпускника выбрали изложения.

- В дополнительный срок испытание проводилось для обучающихся, которые пропустили испытание по уважительной причине, или получивших «незачет» в основной срок, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Результаты будут известны 14 февраля. Те, кто получит «зачет», будут допущены к ЕГЭ. Остальные смогут пройти испытание повторно 3 мая. Ко всем работам предъявляются два основных требования: нужно писать сочинение самостоятельно, а его размер должен быть не меньше 250 слов.

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