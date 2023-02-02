Мужчина лишил интернета восемь тысяч жителей Комсомольска-на-Амуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

36-летний комсомольчанин может получить шестилетний срок за серию из 20 краж. С мая по сентябрь прошлого года он оставил без интернета и кабельного больше восьми тысяч человек.

- Мужчина проникал на технические этажи многоквартирных домов и крал дорогое оборудование, с помощью которого абоненты получали доступ к интернету и кабельному телевидению, - уточнили в прокуратуре Хабаровского края.

Всего за пять месяцев обвиняемый украл аппаратуры на три миллиона рублей. Теперь его будет судить Центральный районный суд Комсомольска. Уголовное дело уже передано для рассмотрения.

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