Жители Хабаровска пользовались газом по завышенным ценам
Фото: Иван МАКЕЕВ
Прокуратура Индустриального района Хабаровска привлекла к ответственности предпринимателя, который установил необоснованно высокие цены на газ для потребителей. Правоохранители проверили, как соблюдается закон о реализации «голубого топлива», и обнаружили нарушение порядка ценообразования.
- По результатам проведенных мероприятий было установлено, что ИП поставлял бытовой газ жителям краевой столицы по стоимости, не утвержденной комитетом по ценам и тарифам правительства региона, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Правоохранители вынесли предупреждение бизнесмену. Поставки «дорогого» газа жителям города были сразу прекращены, а предпринимателя привлекли к дисциплинарной ответственности.
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