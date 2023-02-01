В 2022 году хабаровский филиал «Россельхозбанка» выпустил 15 тысяч платежных карт

Фото: Россельхозбанк

В 2022 году «Россельхозбанк» выдал жителям Хабаровского края, Еврейской автономной области, Магаданской области и Чукотского автономного округа 15 тысяч платежных карт. Эмиссия дебетовых карт в общем объеме составила 91%. Наибольшее количество выпущенных карт платежной системы МИР - 40% от эмиссии за год.

«Карты «Россельхозбанка» стали привычным атрибутом жизни для жителей регионов присутствия хабаровского филиала. В настоящее время в пользовании у наших клиентов 50 тысяч карт. Банк предлагает на выбор карты с интересным дизайном и выгодными тарифами, ориентированные на широкую потребительскую аудиторию: от получателей социальных выплат до пластика в рамках премиальных пакетов обслуживания», - рассказал Алексей Белокопытов, директор хабаровского филиала «Россельхозбанка».

В настоящее время сеть устройств самообслуживания хабаровского филиала «Россельхозбанка» охватывает все административные районы и состоит из 56 банкоматов, 19 из которых с круглосуточным доступом, и 14 информационно-платежных терминалов.