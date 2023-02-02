Конкурс «Спасем жизнь вместе» проходит в Хабаровске Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жители краевой столицы могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасем жизнь вместе». Для этого нужно подготовить социальную рекламу, которая вскрывает проблемы наркомании и пропагандирует здоровый образ жизни. Заявки будут принимать до 10 февраля на Запарина, 92.

- Цель конкурса - привлечь внимание к проблеме незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ, формирование в обществе негативного отношения к наркомании, - рассказали в администрации Хабаровска.

Результаты регионального этапа конкурса станут известны после 20 февраля. С условиями и правилами участия можно ознакомиться на сайте УМВД по Хабаровскому краю.

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