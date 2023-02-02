Хабаровские багги «Ерофей» отправят в зону СВО Фото: @Degtyarev_Info
Фото: Социальные сети
В Хабаровске запущено производство легких вездеходов. Уже собранно пять машин, которые сейчас проходят испытания на полигонах Восточного военного округа. Планируется, что объемы выпуска составят 20 багги в месяц.
По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, после успешного тест-драйва багги отправят в зону СВО. Кроме того, новые машины получат спасательные службы региона, лесоохрана, охотнадзор и некоторые другие ведомства.
Напомним, накануне прошло голосование, в рамках которого жителям региона предложили выбрать название для вездехода. С большим отрывом победил вариант «Ерофей», обойдя «Тигренка» и «Амур».
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