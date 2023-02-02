Почти три тонны поддельной молочной продукции уничтожили в Хабаровском крае Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Сотрудники краевого управления Россельхознадзора обнаружили партию молочной продукции из неизвестного сырья, которая была продана предприятиям Хабаровского края. По документам, ООО «Гермес» (Алтайский край) изготовило 21,3 тонны сгущенной молочной сыворотки, использовав только 21 литр молока. Готовый продукт был продан ООО «Назаровский молочно-кондитерский комбинат» (Красноярский край), где из сырья изготовили сгущенку и другие молокосодержащие консервы. Партия готовой продукции составила 52 тонны.

- Часть сгущенки неизвестного происхождения поступила на продажу в магазины Хабаровского края. 20 декабря прошлого года 1,4 тонны «Молока сгущенного с сахаром цельного» было изъято и направлено в лабораторию на исследование, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области.

Проверка проб показала, что состав сгущенки не соответствует ГОСТу. Содержание влаги оказалось 31,5% при норме до 26,5%, жира - 0,5% (норма - не меньше 8,5%), сахарозы - 39,95% (норма - от 43,5 до 45,5%), белка - 10,2% (норма - 34%). Поставщику вернули 1,3 тонны некачественной продукции, еще 2,85 тонны было уничтожено.

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