Михаил Дегтярев доложил Владимиру Путину о восстановлении Дебальцево Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Президент России Владимир Путин провел совещание по видеосвязи, выслушав доклады по вопросам восстановления городов, разрушенных в приграничных районах и в результате ЧС. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о помощи, которую регион оказывает городу Дебальцево, над которым он взял шефство в прошлом году.

- Доложил о восстановлении Города воинской славы. Местным жителям передали пять новых пассажирских автобусов и 20 единиц спецтехники. Ни одна социальная и инвестиционная программы края не пострадала. Деньги на помощь выделяли из дополнительных доходов в бюджет и экономии на госаппарате, - сказал Михаил Дегтярев.

Во время совещания также обсудили вопрос поддержки участников СВО. В рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ в Хабаровском крае собрали 30 тонн гумпомощи. Всего с начала спецоперации регион передал военнослужащим 250 тонн гуманитарки. Также налажен пошив спальников и амуниции, запущено производство тактических вездеходов «Ерофей», которые передадут бойцам.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.