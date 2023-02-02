Правила землепользования и застройки изменились в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

На заседании Хабаровской гордумы было рассмотрено 30 предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки краевой столицы. Из них была принята 21 идея, девять - отклонили.

- Рассмотрены вопросы землепользования, установления границ ТОСов. Мы ознакомились с отчетом о работе Молодежной палаты за прошлый год. Благодаря опыту депутатов и энергии молодых людей мы достигаем необходимого результата в нашей работе, - сказал Андрей Белоглазов, председатель Хабаровской городской думы.

Благодаря изменениям администрация краевой столицы сможет оформить участок на станции Красная речка в собственность Хабаровска, что позволит контролировать вопрос с незаконными захоронениями на кладбище.

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