15 ФАПов и амбулаторий откроются в Хабаровском крае в 2023 году Фото: минстрой Хабаровского края

В небольших селах и поселках Хабаровского края в этом году откроют 15 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и амбулаторий. Медицинское обслуживание станет доступнее жителям 11 районов.

- Сейчас разрабатывается проектная документация по трем ФАПам. Завершаются проектные работы по четырем амбулаториям. Пять фельдшерско-акушерских пунктов почти достроены в селах Восход, Федоровка, Пушкино, Марусино и в поселке Быстринск, - сказал Олег Сутурин, министр строительства Хабаровского края.

ФАПы построят в селах Восход, Федоровка, Пушкино, Марусино, Шереметьево, Уська-Орочская, Быстринск, Решающий и Харпичан. Амбулатории появятся в селах Найхин, Лидога, Нижнетамбовское, Большая Картель, Арка и Нелькан.

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