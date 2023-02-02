Пугающая коробка: подозрительный подарок подложили на улице в Хабаровске

Коробка достаточно яркая и лежит на самом видном месте
Фото: Евгений ЛАПУХИН
Пугающая находка обеспокоила жителей центральной части Хабаровска. Люди нашли на помойке подозрительную красную коробку, перевязанную ленточкой. Выглядит все крайне странно: бокс оставили на самом виду, он привлекает внимание. Жители сказали, что все это не похоже на обычный вынос мусора.
- Если честно, кажется, что внутри может лежать нечто опасное. Напугала нас она до чертиков, но надеемся, что это либо чья-то злая шутка, либо кто-то действительно хотел выбросить свой подарок, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Бодрякова, жительница дома напротив.
Коробку обнаружили во дворе на улице Гоголя. О подозрительной вещи очевидцы не захотели сообщать в правоохранительные органы. На данный момент информации о том, что лежит внутри, нет. Коробка продолжает находиться на помойке.
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