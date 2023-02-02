В крае увеличился объем экспорта продукции агропромышленного комплекса

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В краевом министерстве сельского хозяйства и продовольствия подвели итоги экспорта продукции АПК за 2022 год. Результат превысил плановый показатель регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Уровень к 2021 году составил 106,3%.

Список поставляемых наименований обширен: от рыбы и морепродуктов до напитков, хлеба и кондитерских изделий. Товары поставлялись в 15 зарубежных стран. Среди основных партнёров – КНР, Индонезия, Казахстан, Узбекистан, а также Нигерия.

- Китай остается одним из ведущих направлений экспорта, но география поставок расширяется. Благодаря развороту страны на Восток, в ближайшем будущем мы планируем освоить новые азиатские рынки, - отметила Светлана Абдалова, начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза.

Среди направлений работы министерства – консультирование предприятий-экспортеров и содействие в получении федеральной господдержки.

Также в 2022 году благодаря Краевому центру поддержки экспорта и минсельхозу представители 20 региональных предприятий участвовали в 5 международных мероприятиях в России и за ее пределами.