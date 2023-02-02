Семь госслужащих из Магадана получили выговор за неполные сведения в декларации о доходах Фото: Даниил ОПАРИН

Несколько чиновников из Магадана отделались выговором за ложные сведения в декларации о доходах. Проверку провела областная прокуратура. Специалисты надзорного органа проверяли информацию декларационной кампании за 2021 год.

По информации ведомства, обмануть налоговую пытались семь сотрудников администрации Магадана, а именно управления административно-технического контроля мэрии. Они предоставили недостоверные сведения о доходах, обязательствах имущественного характера, банковских счетах и имуществе, которыми владеют они сами и члены их семей.

- К примеру, в справках о доходах не указаны выигрыши в лотерею и доходы от ценных бумаг, - уточнили в пресс-службе прокуратура Магаданской области.

Руководитель управления получил представление от прокурора города. Сейчас нарушения устранены, а чиновников привлекли лишь к дисциплинарной ответственности. За ошибки в документах каждый получил выговор.

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