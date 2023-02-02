Морозный солнечный день ожидает Хабаровский край 3 февраля Фото: Администрация Хабаровска

Синоптики не прогнозируют каких-либо погодных аномалий на пятницу. Вероятность осадков 3 февраля будет минимальной. По всему региону большую часть дня будет дуть легкий ветер, ускоряясь от 5 до 12 метров в секунду.

Погода в Хабаровске 3 февраля

Синоптики обещают безоблачную погоду Хабаровску на эту пятницу. Ночью температура воздуха опустится до отметок от -23 до -25. Днем столбик термометра покажет от - 13 до -15 градусов. Юго-западный ветер достигнет скорости 6-11 метров в секунду.

Прогноз погоды в Хабаровском крае на 3 февраля

На юге края немного потеплеет. После захода солнца температура упадет от -22 до -27, а вот днем немного потеплеет от -9 до -14. По прогнозу погоды в центральных районах Хабаровского края 3 февраля ночью будет от -21 до -38, а днем от -10 до -24 градусов. На северных территориях ночью ожидается от -19 до -41, а днем от -14 до -24.

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