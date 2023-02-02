В ЕАО больница взяла с пациента деньги за бесплатную операцию Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Еврейской автономной области заплатил за операцию, за которую платить было не нужно. Помощь медиков по полису ОМС в этом случае должна быть бесплатной. Поэтому мужчина обратился в прокуратуру.

Надзорный орган тут же начал проверку. Оказалось, что 27 июля 2020 года мужчина поступил в больницу с серьезными травмами: переломом нижней челюсти и спинки носа. Ему сделали операцию. Но за хирургическое вмешательство, как и за осмотр врача, а также анестезию пациента попросили заплатить - якобы это все сделали по договору оказания платных услуг.

В прокуратуре между тем говорят: мужчина поступил в больницу экстренно, а травмы оказались тяжелыми. К тому же он является застрахованным лицом и по закону имел право на получение необходимой медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.

- Оказание медицинских услуг в период нахождения заявителя на стационарном лечении являлось необходимым при получении медицинской помощи застрахованному лицу, что входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, соответственно, данные услуги должны быть предоставлены на бесплатной основе, - пояснили в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

В итоге представители ведомства обратились в суд с иском, по которому больница должна вернуть деньги. Суд требования удовлетворил, мужчина получил все свои потраченные средства.

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