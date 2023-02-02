Надежда Абрамова из Николаевска-на-Амуре стала призером конкурса «Лучший педагог РФ» Фото: Центр управления регионом Хабаровского края

На всероссийском Форуме классных руководителей были выбраны 23 самых ярких участника, которые будут представлять сообщество в этом году. Хабаровский край представляет Надежда Викторовна Абрамова из Николаевска. Она пять лет подряд получала звание «Мастер года», а в этом году стала призером конкурса «Лучший педагог РФ» в номинации «Преподаватель-наставник».

- Принять участие в форуме мне предложила директор нашей школы. Я согласилась, прошла ряд конкурсных испытаний, но не набрала достаточно баллов, чтобы пройти форум кураторов в очной форме. Но я не опустила руки! Меня не раз просили и дальше заниматься начатым делом. Мы с коллегами из разных городов вместе проводили разные мероприятия. А совсем недавно мне позвонили и предложили стать амбассадором форума! - рассказала Надежда Викторовна.

В течение года учительница проведет около 10 очных или онлайн-мероприятий, будет сотрудничать со СМИ, привлекать к участию в форуме своих коллег и других педагогов.

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