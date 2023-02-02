В Магадане спасатели обнаружили несколько трещин на льду в бухте Гертнера Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Специалисты МЧС Магадана провели рейд на бухте Гертнера. Во время обследования спасатели обнаружили трещины и разломы. По информации ведомства, в бухте есть несколько опасных участков.

Так, выходить на лед не стоит на устьевых участках рек Дукча и Магаданка, а также в районе живых трещин и границ припая - неподвижного льда вдоль берега.

Также специалисты нашли две живые трещины, затянутые тонким льдом. Чуть дальше - еще две с надломами льда от проезда автомобилей.

Пожарно-спасательный центр Магаданской области предупреждает жителей города и прибрежных районов, что выезд транспорта и выход на лед опасны. Не стоит подвергать неоправданному риску свою жизнь и жизни знакомых.

- Будьте внимательны и осторожны! При плохой видимости и после выпадения осадков трещину можно не заметить, - предупреждает ГУ МЧС Магаданской области.

При чрезвычайных ситуациях звоните в единую службу спасения по телефону 112.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.