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НовостиОбщество2 февраля 2023 6:30

Школьники из Хабаровска отметили китайский Новый год

Дети записали поздравление для ребят из городов Поднебесной
Василина ВАСИЛЬЕВА
Школьники из Хабаровска отметили китайский Новый год

Школьники из Хабаровска отметили китайский Новый год

Фото: Администрация Хабаровска

Жители Китая отмечают Новый год. Не обошли стороной этот праздник и школьники Хабаровска. В общеобразовательных учреждениях города прошли мероприятия, посвященные празднику.

Как рассказали в администрации Хабаровска, широко Новый год отметили ученики гимназии №4. Ребята отправились в целое путешествие по миру восточной культуры. Они собирали новогодние пазлы, пели песни на китайском языке. Кроме того, школьники записали видео с поздравлением. Кадры отправили в школы городов Циндао, Цзямусы и в Генеральное консульство КНР в Хабаровске.

А в военно-морском лицее прошла встреча с представителями Китайского студенческого союза во главе с председателем. Для гостей юные хабаровчане провели мастер-класс по росписи имбирных пряников, а китайские студенты рассказали об истории праздника Весны, которому уже больше двух тысяч лет.

- Ученики узнали, что Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. В Поднебесной его отмечают уже более двух тысяч лет. Традиционно праздничные мероприятия длятся 15 дней, - рассказали в администрации Хабаровска.

В гимназии №1 для учеников 5-8 классов прошел конкурс рисунков. Ребята рисовали кролика - символ 2023 года.

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