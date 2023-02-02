Школьники из Хабаровска отметили китайский Новый год Фото: Администрация Хабаровска

Жители Китая отмечают Новый год. Не обошли стороной этот праздник и школьники Хабаровска. В общеобразовательных учреждениях города прошли мероприятия, посвященные празднику.

Как рассказали в администрации Хабаровска, широко Новый год отметили ученики гимназии №4. Ребята отправились в целое путешествие по миру восточной культуры. Они собирали новогодние пазлы, пели песни на китайском языке. Кроме того, школьники записали видео с поздравлением. Кадры отправили в школы городов Циндао, Цзямусы и в Генеральное консульство КНР в Хабаровске.

А в военно-морском лицее прошла встреча с представителями Китайского студенческого союза во главе с председателем. Для гостей юные хабаровчане провели мастер-класс по росписи имбирных пряников, а китайские студенты рассказали об истории праздника Весны, которому уже больше двух тысяч лет.

- Ученики узнали, что Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. В Поднебесной его отмечают уже более двух тысяч лет. Традиционно праздничные мероприятия длятся 15 дней, - рассказали в администрации Хабаровска.

В гимназии №1 для учеников 5-8 классов прошел конкурс рисунков. Ребята рисовали кролика - символ 2023 года.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.