Троллейбус «Горожанин» тестирует новые маршруты в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
2 февраля троллейбус «Горожанин», который был произведен на уфимском заводе, совершил тестовый рейс. Его конечной остановкой стал аэропорт Хабаровска. Машина смогла подъехать не только к территории аэровокзала, но и довезла пассажиров к самому входу в здание, где нет контактной сети.
- Вижу, как жителям комфортно пользоваться новым транспортом. В прошлом году было закуплено семь троллейбусов с автономным ходом. Один из них уже колесит по улицам, а шесть других скоро выйдут на маршрут, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
Власти города планируют открыть новые маршруты, по которым раньше троллейбусы не могли ходить из-за отсутствия инфраструктуры.
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