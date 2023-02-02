80 территорий благоустроят по программе «1000 дворов» в Хабаровском крае в 2023 году

80 территорий благоустроят по программе «1000 дворов» в Хабаровском крае Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровский край продолжил участие в федеральной программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» в 2023 году. Она стартовала в 2022-м, но жители региона уже высоко оценили результаты работы.

- В минувшем году было отремонтировано 160 дворов. В этом поступило 172 заявки. Нужно отобрать проекты, которые получится реализовать с учетом выделенных средств, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В 2023 году регион получил 560 миллионов рублей в рамках федеральной программы. Этих денег хватит на ремонт 80 объектов. Какие именно территории приведут в порядок, сейчас решают в краевом правительстве.

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