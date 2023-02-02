Первый в Хабаровске магазин атрибутики спортивных команд открылся 1 февраля
Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
В ноябре 2022 года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев положил старт проекту, который нацелен на популяризацию мерча местных спортклубов. Теперь жители и гости города могут одеться в фирменные цвета трех команд: ФК «СКА-Хабаровск», ХК «Амур» и ХК «СКА-Нефтяник».
- 1 февраля состоялось открытие первого магазина, где будет продаваться атрибутика наших спортклубов. Он начал работу в аэропорту краевой столицы, - рассказали в пресс-службе «СКА-Хабаровск».
Подобный магазин будет не единственным в городе. Второй планируют открыть в самом центре Хабаровска - на площади Ленина, недалеко от здания краевого правительства.
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