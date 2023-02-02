В Комсомольске-на-Амуре женщина сбила мужчину на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

Авария с пострадавшим произошла в Комсомольске-на-Амуре днем 2 января. В 12:04 в районе дома №36 по улице Ленинградской сбили мужчину-пешехода. Он получил травмы.

В городской Госавтоинспекции рассказали, что женщине, водителю Toyota Land Cruiser, 49 лет, из которых 16 лет она за рулем. Она ехала по Ленинградской со стороны улицы Советской. Пострадавший, мужчина 45 лет, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

- Согласно ПДД, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, - рассказали в ОГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

За нарушение этого правила водителю грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.