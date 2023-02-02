В Магаданской области почти на 12% выросли пособия и выплаты Фото: Даниил ОПАРИН

Льготные категории населения Магаданской области теперь будут получать от государства больше. В регионе проиндексировали выплаты и пособия.

Так, федеральные меры поддержки выросли на 11,9% по поручению Владимира Путина. Это связано в том числе и с ростом потребительских цен. Индексация коснулась больше 40 мер финансовой поддержки. Это и маткапитал, и единовременное и ежемесячное пособия на ребенка, и ветеранские и страховые выплаты, и пособия по инвалидности.

Если говорить в цифрах, материнский капитал стал больше на 62,5 тысячи рублей - теперь он составляет почти 587 тысяч рублей. Маткапитал на второго ребенка вырос до 775,6 тысячи рублей - на 82,5 тысячи.

Единовременное пособие при рождении ребенка выросло с 34 803 до 38 945 рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком стало больше на 1500 рублей: с 13 052,28 до 14 605,50 рубля.

Размер пособий родным военных тоже изменился. Теперь беременным женам военнослужащих положено единовременно 61 674 рубля вместо 55 115. На ребенка военнослужащего по призыву платят на три тысячи больше - 26 431 рубль.

Размер единовременного пособия при рождении ребенка теперь составляет 34 501,82 рубля вместо 33 174,8 рубля. Ежемесячное пособие выросло с 3 516,5 до 3 657,2 рубля.

Выплата для инвалидов Великой Отечественной войны выросла на 700 рублей. С 1 февраля она составит 7 081,49 рубля.

- Индексация предусмотрена в федеральном бюджете и является необходимой частью системы социальной защиты граждан, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Эти вопросы - постоянно в повестке правительства, - заявил Михаил Мишустин, премьер-министр РФ.

Региональные выплаты проиндексированы на 4%.

- Хотел бы обратить внимание, что в июне 2022-го мы впервые сделали двойную индексацию региональных выплат - с 1 февраля и с 1 июня. Растет прожиточный минимум, и выплаты, которые привязаны к нему, пересчитываются. Никаких заявлений не требуется, - пояснил Сергей Кучеренко, министр труда и социальной политики региона.

Например, размер регионального маткапитала в феврале составит 172 509 рублей вместо 165,8 тысячи.

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