Жители Хабаровска могут получить перерасчет из-за аварии на ТЭЦ-3 Фото: Даниил ОПАРИН

В минувшие выходные на ТЭЦ-3 в Хабаровске произошла коммунальная авария. Из-за того, что работало только два энергоблока, в квартирах значительно похолодало.

По закону за предоставление некачественных коммунальных услуг положен перерасчет.

- В случае аварии перерасчет будет рассматриваться при передаче данных управляющей компанией в ДГК. При этом самостоятельно писать заявление гражданам не требуется, - говорят в администрации Хабаровска.

Между тем прокуратура Краснофлотского района проводит проверку из-за аварии. Во время нее специалисты дадут оценку деятельности генерирующей организации по содержанию коммунальных сетей, срокам устранения аварии и последующей работе по перерасчету.

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