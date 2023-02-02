Хабаровчане с яблочными смартфонами смогут пользоваться новым сервисом бесконтактной оплаты от МТС. Фото: МТС

Компания МТС запустила сервис бесконтактной оплаты покупок телефоном - МТС Pay. Сервис позволяет добавлять дебетовые и кредитные карты разных российских банков в приложение МТС Pay и выбирать, какой из привязанных карт провести оплату. В Хабаровском крае сервис станет доступен с марта 2023 года.

Сервис включает в себя мобильное приложение MTC Pay и внешний NFC-модуль - Pay Tag, который можно закрепить на чехле телефона или самом устройстве.

«Многие жители края страдали от того, что не могли использовать бесконтактную оплату на яблочных смартфонах. Для удобства пользователей мы разработали специальный модуль, позволяющий быстро и просто оплачивать покупки в любых терминалах, где есть возможность бесконтактной оплаты пластиковыми картами. Платежи надежно защищены: данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде», - комментирует директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

С 1 февраля можно оставить предзаказ на NFC-модуль - Pay Tag.

О сервисе МТС Pay:

Омниканальный сервис запущен на базе экосистемы МТС, с помощью которого удобно платить в онлайн и офлайн и получать кешбэк. Включает в себя технологию бесконтактной оплаты с помощью NFC-модуля, который работает в связке с мобильным приложением МТС Pay, а для оплаты онлайн - модуль, который позволяет оплачивать товары и услуги с карты любого банка, с баланса счета абонентского номера любого оператора или с помощью СБП.