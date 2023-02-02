Начальник департамента экономики правительства ЕАО Ольга Дубоделова покинула пост

Ольга Дубоделова Фото: Правительство ЕАО

Кадровые перестановки произошли в правительстве Еврейской автономной области. Начальник департамента экономики Ольга Дубоделова покинула свой пост. Последний рабочий день у нее был во вторник, 31 января.

- Ольга Александровна Дубоделова освобождена от государственной должности начальника департамента экономики правительства Еврейской автономной области 31 января 2023 года, - указано в сообщении правительства ЕАО.

Пока исполняющей обязанности назначена Ирина Чуйко.

Ольга Дубоделова стала исполняющей обязанности начальника управления департамента экономики правительства 13 июля 2017 года. Спустя четыре года, с 21 апреля 2021-го, она возглавила департамент. До работы в правительстве Ольга Александровна была замруководителя УФНС России по ЕАО.

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