Михаил Дегтярев доложил президенту, как Хабаровский край помогает Донбассу Фото: Правительство Хабаровского края

Между главами страны и регионов прошла видеоконференция, посвященная вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах страны и в результате ЧС. Владимир Путин также напомнил о проекте льготной ипотеке под 2% для новых регионов страны. В Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях это должно стать дополнительным фактором развития строительства и повысить темпы восстановления населенных пунктов.

- Там, где боевые действия завершились, такая работа уже развернута. Вводятся в строй социальные объекты: детские сады, школы, больницы, поликлиники, ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги, сети связи. Хочу поблагодарить все субъекты Федерации, которые оказывают помощь новым регионам, направляют на их восстановление финансовые ресурсы, специалистов, строительные бригады и технику, - сказал Владимир Путин.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил главе государства о том, что регион взял шефство над донецким городом Дебальцево. В прошлом году здесь восстановили некоторые объекты, в том числе, детский сад и Центр детского творчества. Помогли, в том числе, и неравнодушные хабаровчане.

- Местным жителям поставили пять новых пассажирских автобусов и 20 единиц дорожной техники. Подчеркну: ни одна социальная и инвестиционная программы Хабаровского края не пострадали. Деньги изыскивали из дополнительных доходов в бюджет и экономии на госаппарате, - рассказал Михаил Дегтярев.

Он также рассказал президенту о запуске производства вездеходов, для которых хабаровчане выбрали название «Ерофей». Сейчас транспорт проверяется на полигонах Восточного военного округа. В первой серии для нужд армии на СВО соберут 20 таких машин. Кроме того, в регионе шьют спальные мешки и спецодежду для солдат и офицеров Минобороны России.

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