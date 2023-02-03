Открытие «Дней районов Хабаровского края» состоится 4 февраля
Фото: Администрация Хабаровска
4 февраля стартуют «Дни районов Хабаровского края». Праздник начнется в 12:00.
- На открытии «Дней районов» состоятся игры и развлекательные мероприятия. Гостям и жителям краевой столицы раздадут подарки и накормят кашей по-хабаровски. На территории парка имени Муравьева Амурского возле сцены «Ракушка» появится интерактивная улица районов. Все желающие смогут попробовать одно из национальных блюд коренных народов Приамурья – талу, рассказали в правительстве Хабаровского края.
Напомним, туристический проект посвящен 85-летию региона. Его цель – показать красоту и туристический потенциал районов, рассказать о возможностях отдыха в крае.
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