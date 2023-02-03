Юрий Трутнев и Михаил Дегтярев определили планы по развитию Хабаровского края в 2023 году Фото: Вячеслав Реутов

Полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев провел совещание, во время которого участники обсудили планы развития Хабаровского края на 2023 год. Губернатор региона Михаил Дегтярев доложил о результатах проделанной работы в 2022-м и уточнил, что в этом году край продолжит развитие по всем направлениям. Санкции не помешали региону сохранить устойчивость в экономике и социальной сфере.

- По итогам 2022 года индекс промышленного производства составил – 102,5%, - сказал Михаил Дегтярев.

В 2023-м особое внимание уделят поддержке 174 системообразующих предприятий (СОП). Также под контролем остается работа организаций, которые занимаются производством амуниции, экипировки и оборудование для военнослужащих в зоне СВО. На совещании обсудили и привлечение инвестиций, вопросы развития сельского и лесного хозяйства, жилищного строительства, реализации национальных проектов, популяризацию идей военно-патриотического воспитания и другие.

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