Одна рыбешка – пять лет срока: мужчин осудили за браконьерство в Хабаровском крае

Двух мужчин приговорили к условному лишению свободы из-за рыбалки в Хабаровском крае
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Больше полугода шло разбирательство по делу о незаконной рыбалке в Комсомольском районе. Двое мужчин 25 и 42 лет вышли на моторной лодке на Амур в ночь с 13 на 14 мая. Забросив сеть, им удалось поймать одного осетра, из-за чего их задержала полиция.
- У одного из мужчин дома в морозилке нашли еще два фрагмента рыбы, которая относится к особо ценным видам, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Суд рассмотрел уголовное дело и приговорил браконьеров к условному лишению свободы. Один из них получил пять лет с испытательным сроком три года, а второй – 5,5 лет с испытательным сроком четыре года.
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