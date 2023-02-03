Одна рыбешка – пять лет срока: мужчин осудили за браконьерство в Хабаровском крае

Двух мужчин приговорили к условному лишению свободы из-за рыбалки в Хабаровском крае Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Больше полугода шло разбирательство по делу о незаконной рыбалке в Комсомольском районе. Двое мужчин 25 и 42 лет вышли на моторной лодке на Амур в ночь с 13 на 14 мая. Забросив сеть, им удалось поймать одного осетра, из-за чего их задержала полиция.

- У одного из мужчин дома в морозилке нашли еще два фрагмента рыбы, которая относится к особо ценным видам, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд рассмотрел уголовное дело и приговорил браконьеров к условному лишению свободы. Один из них получил пять лет с испытательным сроком три года, а второй – 5,5 лет с испытательным сроком четыре года.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.