Мошенники заставляют хабаровчан менять счетчики на воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала года хабаровчане начали получать звонки от «сотрудников» тепловых сетей, которые убеждают жителей в необходимости заменить счетчики холодной и горячей воды. Убедительности словам звонящих придает то, что они точно называют адрес, имя и фамилию потребителей, будто у них действительно есть доступ к базе данных «Хабаровских тепловых сетей».

- В диспетчерскую регулярно звонят жители города, чтобы уточнить, меняет компания счетчики или нет. Хочу обратить внимание, что предприятие не занимается их установкой или поверкой. Часто выдает лжеэнергетиков то, что они предлагают заменить счетчики холодной воды, хотя это совсем не наш профиль, - сказал Антон Ишков, глава диспетчерской службы СП «ХТС».

Хабаровчан также просят проявить бдительность при получении листовок. Аферисты бросают уведомления о предстоящей поверке счетчиков в почтовые ящики. На официальных бланках указываются реквизиты компании, в то время как на листовках нет ни адреса, ни лицевого счета организации.

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