Почти 280 лифтов заменят в Хабаровском крае в 2023 году Фото: Татьяна Пестерева

Лифты, которые не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза, будут остановлены в 2025 году. В связи с этим в Хабаровском крае проводится масштабная работа по обновлению оборудования. В этом году заменят 279 лифтов, которые сейчас обслуживают 91 многоквартирный дом. Это обойдется региону в 1,2 миллиарда рублей.

- Сложность замены оборудования в том, что многое зависит от способа накопления денег на капремонт жильцами дома. Если они хранят средства на спецсчете в банке, им нужно самостоятельно просчитывать, хватает ли им на замену, при необходимости повышать взнос или искать подрядную организацию. А собственники, средства которых хранятся в Фонде капремонта, могут использовать беспроцентный заем сроком до 30 лет. Им не нужно искать исполнителя, который заменит оборудование, а на выполненные работы фонд дает гарантию, - сказал Станислав Кондаков, замминистра ЖКХ Хабаровского края.

Сейчас в регионе около 4,6 тысячи лифтов. У 1 485 подъемников уже истек срок службы, и еще у 77 закончится до 2024 года. Все их планируют заменить в первую очередь.

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