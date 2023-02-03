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НовостиОбщество3 февраля 2023 1:36

Жители Хабаровского края участвуют в программе по формированию ЗОЖ

Проект реализуется в столице региона и 14 районах
Александра ЯВИЩЕНКО
Жители Хабаровского края участвуют в программе по формированию ЗОЖ

Жители Хабаровского края участвуют в программе по формированию ЗОЖ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хабаровск и 14 районов края присоединились к региональному проекту, направленному на популяризацию здорового образа жизни (ЗОЖ). Привить правильные привычки жителям помогают власти, представители бизнеса, волонтерских движений и некоммерческих организаций (НКО).

- Проект призван увеличить число людей, приверженных ЗОЖ, снизить заболеваемость и смертность от болезней. Прививать здоровые привычки будут через специализированные центры и трудовые коллективы. Это предусмотрено региональным проектом «Формирование системы мотивации к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Среди районов, которые присоединились к проекту, - Охотский, Советско-Гаванский, Амурский, Николаевский, Тугуро-Чумиканский, Солнечный, Бикинский, Ульчский, Комсомольский, Хабаровский, Аяно-Майский, Вяземский, районы имени Лазо и Полины Осипенко.

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