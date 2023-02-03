Жители Хабаровского края участвуют в программе по формированию ЗОЖ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хабаровск и 14 районов края присоединились к региональному проекту, направленному на популяризацию здорового образа жизни (ЗОЖ). Привить правильные привычки жителям помогают власти, представители бизнеса, волонтерских движений и некоммерческих организаций (НКО).

- Проект призван увеличить число людей, приверженных ЗОЖ, снизить заболеваемость и смертность от болезней. Прививать здоровые привычки будут через специализированные центры и трудовые коллективы. Это предусмотрено региональным проектом «Формирование системы мотивации к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Среди районов, которые присоединились к проекту, - Охотский, Советско-Гаванский, Амурский, Николаевский, Тугуро-Чумиканский, Солнечный, Бикинский, Ульчский, Комсомольский, Хабаровский, Аяно-Майский, Вяземский, районы имени Лазо и Полины Осипенко.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.