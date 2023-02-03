Забрал силой у беззащитного: мужчина ограбил пенсионера на Колыме

Грабитель напал на пожилого мужчину ради семи тысяч рублей в Магаданской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре прошлого года 47-летний житель поселка Эвенск находился в квартире вместе с 69-летним мужчина. Напав на пенсионера, он забрал у него 7,5 тысяч рублей и сбежал с мета преступления. Налетчик успел потратить часть денег до того, как его задержала полиция.

- На подозреваемого завели уголовное дело за грабеж, совершенный с применением насилия. Ему может грозить до семи лет лишения свободы,- рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Часть украденных денег вернули пенсионеру. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде в ожидании суда.

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