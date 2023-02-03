Владельцев припаркованных на газонах машин начнут штрафовать в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Сотрудники административно-технического контроля провели рейд в Индустриальном районе по поиску припаркованных на газоне машин. За время проверки было установлено 32 авто, которые стояли в неположенных местах.

- Если на газоне регулярно парковать машины, летом на нем не будут расти цветы и трава. Нарушители будут привлечены к административной ответственности по закону, - уточнили в администрации Хабаровска.

Участники рейда раздали информационные листовки об ответственности за парковку 38 водителям, провели 10 профилактических бесед и 12 консультаций. Подобные проверки будут проходить в краевой столице регулярно.

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