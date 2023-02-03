Автопарк лесоохраны пополнился новой техникой в Хабаровском крае Фото: минлесхоз Хабаровского края

В рамках нацпроекта «Экология» Хабаровский край закупил новую спецтехнику. В прошлом году регион получил 48 миллионов рублей, которых хватило на приобретение четырех тягачей, четырех полуприцепов, двух гусеничных снегоболотоходов, 22 устройств для тушильщиков и другого оборудования для лесоохраны.

- Техника помогает быстрее и эффективней тушить природные пожары, защищать населенные пункты от огня, заниматься восстановлением лесов. В прошлом году удалось высадить новые деревья на площади 83 тысячи гектаров. К 2024 году воспроизводство лесов планируется довести до 100%, но даже сейчас уровень составляет 90%, - рассказали в минлесхозе Хабаровского края.

В этом году закупят шесть грузовых автомобилей, общая стоимость которых составит около 10 миллионов рублей.

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