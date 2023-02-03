Хабаровские школьники уйдут на дополнительный отдых с 6 по 12 февраля Фото: Администрация Хабаровска

После введения системы обучения по триместрам хабаровские школьники уходят на каникулы чаще, чем годом ранее. Уже с 6 по 12 февраля на неделю дополнительного отдыха отправятся первоклассники. После этого каникулы начнутся у учеников 11 школ.

- Часть ребят, учащихся по триместрам, не будут ходить на уроки с 13 по 19 февраля, другая – с 20 по 26 февраля, - сказала Ольга Скворцова, главный специалист управления образования Хабаровска.

На время каникул в восьми школах будут работать лагеря, кружки и секции. Для школьников организуют экскурсии, походы в кино и другие развлекательные мероприятия.

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