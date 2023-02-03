ТОСы и «Ростелеком» объединяют усилия: скоростной интернет запущен еще в двух селах Хабаровского края

Фото: Ростелеком

В Хабаровском крае реализованы первые проекты по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в сельской местности с участием территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Благодаря победе в конкурсе ТОС и участию в проектах «Ростелекома» жители сел Константиновка Хабаровского района и Марусино района им. Лазо получили доступ к скоростному интернету.

Жители сел организовали ТОСы, защитили проекты и получили финансирование из краевого бюджета на реализацию инициатив по подключению населенных пунктов к интернету. На полученные средства в Константиновке и Марусино были установлены железобетонные опоры.

«Мы были одними из первых, кто подал заявку на конкурс ТОС с проектом “Нам нужен интернет”. Выиграли и на полученные средства установили 55 железобетонных опор. «Ростелеком» взял на себя прокладку оптики, установку оборудования, подключение. Без интернета сейчас как без рук: что-то найти, купить, пообщаться с друзьями из города, получить госуслуги — он нужен практически для всего. Благодаря активной позиции жителей и возможности ТОС получать гранты, теперь у нас в селе есть хороший интернет», — рассказала Анастасия Веремейчук, глава Галкинского сельского поселения Хабаровского района.

«Ростелеком» проложил в селах почти 6 км волоконно-оптических линий связи, разместив их на новых опорах, и установил телекоммуникационное оборудование. Теперь жители Константиновки и Марусино могут пользоваться интернетом на скорости до 100 Мбит/с, видеосервисом Wink и другими цифровыми услугами компании.

«В населенных пунктах с небольшой численностью жителей строить новые сети связи дорого, и такие проекты финансово не окупаемы. Теперь у нас есть отличные примеры того, как объединение усилий жителей и провайдера дают положительные результаты, влияющие на качество жизни в сельской местности. В этом году мы обязательно продолжим реализацию подобных проектов в крае», — прокомментировал Алексей Раскол, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».