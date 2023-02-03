Класс Росгвардии открылся в Хабаровске Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

Ученики пятого класса школы №66 вступили в ряды военно-патриотического движения «Гвардейская смена». Торжественная церемония прошла в управлении Восточного округа войск (ВВО). Это уже второй ведомственный класс в городе, который открылся благодаря администрации школы и краевому управлению Росгвардии.

- Стать юным гвардейцем – это почетно и ответственно. Я хочу пожелать вам быть дисциплинированными, учиться на «отлично», быть примером для всей школы. Участвуйте в общественных делах и будьте патриотами нашей Родины, - сказал Сергей Шишкин, замначальника регионального управления Росгвардии.

15 мальчиков во время церемонии поклялись хорошо учиться, быть честными и проявлять справедливость. Все ученики получили именные удостоверения «Гвардейской смены» и шевроны.

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