Школьный автобус, перевозивший 11 детей, попал в крупное ДТП на Сахалине Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

На трассе между Южно-Сахалинском и Холмском утром 3 февраля произошла серьезная авария. Легковой автомобиль и два бензовоза врезались в школьный автобус, в котором находилось 11 детей. Восемь школьников доставили в больницу, пятеро из них получили травмы и повреждения. Также в аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, столкновение случилось на 66 километре трассы. Водитель машины «Honda Vezel» не справился с управлением и выехал на встречку. Где и врезался в школьный автобус «Citroen Jumper».

После этого два бензовоза подряд наехали на уже столкнувшиеся до этого транспортные средства. Один из бензовозо снес 9 метров леерного ограждения.

- В результате ДТП, 8 несовершеннолетних пассажиров школьного автобуса «Citroen Jumper», возраст которых от 7 до 14 лет, а также 30-летние водитель и пассажир автомобиля «Honda Vezel» получили телесные повреждения, - сообщили в госавтоинспекции.

Прокуратура и СУ СК России по Сахалинской области начали проверки и завели уголовное дело по факту происшествия.

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