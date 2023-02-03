Мороз и солнце прогнозируют Хабаровскому краю 4 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Безоблачной и почти безветренной будет погода в Хабаровске 4 февраля. Синоптики прогнозируют от -24 до -26 ночью и от -13 до -15 днем. Скорость ветра составит 3-9 метров в секунду.

На юге Хабаровского края погода будет не снежной с ветром до 7-12 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от -23 до -28, а днем от -9 до -14 градусов.

В центральной части края ветер поднимется до 11 метров в секунду. Мороз продержится от -23 до -37 ночью и от -7 до -22 днем.

На севере поднимется ветер до 14 метров в секунду, а по побережью Тугуро-Чумиканского района порывы будут доходить до 15-20 метров. Ночью похолодает от -20 до -29, а днем температура будет от -14 до -22.

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