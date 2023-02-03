Бдительный сосед: мужчина уберег семью от ночного пожара в ЕАО

Баня сгорела дотла из-за неисправного дымохода в ЕАО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель села Ленинское спас семью от пожара, вспыхнувшего в бане посреди ночи. Мужчина разбудил жильцов соседнего участка, а они вызвали спасателей. Пожарные быстро приехали на место ЧП и сразу приступили к тушению пламени.

- На участке горела баня. Пламя не успело перекинуться на жилой дом, его удалось отстоять, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Жильцы дома эвакуировались самостоятельно. Медицинская помощь им не потребовалась. Спасти пристройку не получилось. Баня сгорела дотла. Причиной возгорания стал неисправный дымоход в печи отопления.

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