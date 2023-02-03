Хабаровский «СКА-Нефтяник» сыграет с московским «Динамо» 4 февраля Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровская команда «СКА-Нефтяник» сразится 4 февраля с действующим чемпионом России по хоккею с мячом - московским «Динамо». Матч состоится на домашнем поле, в арене «Ерофей». Игра начнется в 17:00.

- Доехать до арены «Ерофей» в субботу можно будет на общественном транспорте. Уточнить график его работы можно у городского диспетчера по телефону 45-00-56, - рассказали в администрации Хабаровска.

Последний раз соперники встречались на предварительном этапе Чемпионата России, который состоялся 10 декабря прошлого года. Тогда «СКА-Нефтяник» уступил победу со счетом 6:4 в пользу противников.

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