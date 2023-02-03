Житель Биробиджана получил срок за призыв к насилию в отношении правоохранителей

Уголовное дело завели и расследовали сотрудники областной ФСБ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Биробиджане суд вынес приговор местному жителю за призыв к насилию в отношении правоохранителей. Он получил полтора года условно, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ЕАО.
Уголовное дело завели и расследовали сотрудники областной ФСБ. Известно, что мужчина из личной неприязни опубликовал в группе одного из мессенджеров сообщение с призывами к насилию.
- Биробиджанским районным судом обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет», - рассказали в пресс-службе УФСБ.
Мужчину лишили свободы условно на полтора года с испытательным сроком в два года. Еще столько же ему нельзя публиковать что-либо в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в интернете. Приговор уже вступил в законную силу, уточнили в ФСБ.
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