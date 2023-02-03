В Хабаровске на строительном форуме пройдут 10 круглых столов

Форум «Молодой специалист – строитель будущего» пройдет в Хабаровске с 28 февраля до 1 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске состоится форум «Молодой специалист - строитель будущего». Его участниками станут студенты вузов и колледжей, получающих строительную профессию. Для них есть плюс: на мероприятии они познакомятся с потенциальными работодателями, узнают о специфике работы в строительных компаниях и на предприятиях региона.

Предварительно, на форуме пройдут 10 круглых столов, уточнили в минстрое края. Их посвятят разным сферам строительной отрасли. Например, одним из них станет «Эффективная команда», который проведет Владимир Прядко, командир Хабаровского регионального отделения общественной организации «Российские студенческие отряды». Здесь со студентами поговорят о формировании основных ценностей работы в команде.

- Строительство любого объекта идет слажено благодаря работе всей команды или бригады, поэтому очень важно иметь представление о том, как создать сильную и сплоченную команду. Наверняка эта тема будет положительно воспринята участниками этого круглого стола, - сказали в минстрое края.

Проведут на форуме круглые столы и с участием учебных заведений, которые расскажут о своих образовательных программах. Так, свои представит Тихоокеанский государственный университет, где представлен широкий спектр профильных специальностей, а будущим студентам помогают определиться с профессией.

- Будут у нас проходить круглые столы и с участием строительных компаний. В их числе ППК «ВСК», которая сегодня работает в Комсомольске-на-Амуре и ведет строительство районного онкологического центра и детской больницы. В Хабаровске эта компания проводила реконструкцию Дома офицеров. Уверены, что опыт ВСК будет интересен.

В еще одном круглом столе участие примет Елена Сенкевич, руководитель кадрового центра Минстроя РФ. Здесь поговорят об основных видах мотивации для студентов и молодых специалистов для развития карьеры в строительных компаниях. Обсудят и сложности при устройстве на работу.

Форум «Молодой специалист - строитель будущего» пройдет в Хабаровске с 28 февраля по 1 марта. В число организаторов вошли ФАУ «РосКапСтрой», кадровый центр Минстроя России, Всероссийский центр национальной строительной политики, Тихоокеанский государственный университет, Министерство строительства Хабаровского края, министерство образования Хабаровского края и другие. По итогам мероприятия организации-участники выберут студентов для прохождения практики и оплачиваемых стажировок.

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