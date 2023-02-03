Юрий Трутнев одобрил мастер-план реновации Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

Создание промышленного кластера стройматериалов, соглашения по дальневосточному художественному музею, строительство набережной - это только малая часть изменений, которые уже совсем скоро произойдут в Хабаровске. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с проектом и одобрил мастер-план города.

- Нам кажется, что он действительно стратегический, действительно создает целый ряд новых пространств, - сказал Юрий Трутнев.

Мастер-план Хабаровска получил пока только предварительное одобрение. Уже через месяц начнется процедура его утверждения, после чего в краевой столице приступят к поэтапному воплощению всех проектов.

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